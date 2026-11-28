Военные "Альфа" СБУ. Фото: ЦСО "Альфа"

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины за прошедшую неделю подтвердили уничтожение 4932 российских военнослужащих. Из них 3314 оккупантов погибли, ещё 1618 получили ранения.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

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Как работает спецподразделение "Альфа" СБУ

В спецподразделении отметили, что продолжают повышать эффективность боевой работы и устанавливать новые показатели результативности.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

В СБУ также подчеркнули профессионализм и слаженность военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Центр специальных операций "Альфа" был создан 23 июня 1994 года. Изначально подразделение имело антитеррористическую направленность: его задачами были противодействие террористическим угрозам, освобождение заложников и защита участников уголовного судопроизводства. С началом российской агрессии бойцы Центра присоединились к выполнению боевых задач на фронте.

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Подразделение принимало участие в освобождении временно оккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Среди известных операций — участие в освобождении острова Змеиный.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины подтвердила поражение нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане, расположенной более чем в 1200 км от украинской границы. После атаки на территории объекта возник пожар.

В ночь на 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесла удары по объектам портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры России в порту Усть-Луга Ленинградской области. Беспилотники Центра специальных операций "Альфа" поразили инфраструктуру терминала "Новатек-Усть-Луга".