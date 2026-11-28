Військові "Альфа" СБУ. Фото: ЦСО "Альфа"

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України за минулий тиждень верифікували ураження 4932 російських військових. Із них 3314 окупантів загинули, ще 1618 дістали поранення.

Про це повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

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Як працює спецпідрозділ "Альфа" СБУ

У спецпідрозділі зазначили, що продовжують нарощувати ефективність бойової роботи та встановлювати нові показники результативності.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

У СБУ також наголосили на професіоналізмі та злагодженості військовослужбовців, які виконують бойові завдання.

Центр спеціальних операцій "Альфа", створили 23 червня 1994 року. Спочатку підрозділ мав антитерористичне спрямування: його завданнями були протидія терористичним загрозам, звільнення заручників і захист учасників кримінального судочинства. З початком російської агресії бійці Центру долучилися до виконання бойових завдань на фронті.

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Підрозділ долучався до звільнення тимчасово окупованих територій Київської, Харківської, Херсонської, Одеської та Запорізької областей. Серед відомих операцій — участь у звільненні острова Зміїний.

Як повідомляли Новини.LIVE, Служба безпеки України підтвердила ураження нафтоперекачувальної станції "Калейкино" в Татарстані, розташованої більш ніж за 1200 км від українського кордону. Після атаки на території об’єкта виникла пожежа.

У ніч на 11 листопада СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони України завдала ударів по об’єктах портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" уразили інфраструктуру термінала "Новатек-Усть-Луга".