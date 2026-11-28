СО уразили "експортне серце" РФ: вузол Urals, станція "Нурліно" і НПЗ
У ніч проти 28 листопада українські військові уразили три об'єкти нафтової галузі Росії. Під удар потрапили нафтова станція "Самара", станція "Нурліно" в Башкортостані та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Усі ці об'єкти задіяні в забезпеченні російської збройної агресії проти України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.
Які нафтові об'єкти Росії уразили Сили оборони
У Самарській області, поблизу населеного пункту Просвет, уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара". У її резервуарному парку спалахнула пожежа.
Ця станція є одним із ключових вузлів компанії "Транснефть", де формують експортну суміш нафти Urals. Через неї проходить до половини російського нафтового експорту.
Ще один уражений об'єкт — лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нурліно" в Башкортостані. Вона розташована більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону та входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефти". Станція забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями.
Також під удар потрапив Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Підприємство здатне переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. У районі об'єкта зафіксували вибухи та пожежу, масштаби завданих збитків уточнюються.
Які попередні ураження підтвердив Генштаб ЗСУ
Окремо в Генеральному штабі повідомили про підтверджені результати попередніх уражень російських нафтових об'єктів. Зокрема, йдеться про знищення резервуара РВС-20000 на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" 13 листопада.
Також підтверджено знищення п'яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада.
Новини.LIVE інформували, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за минулий тиждень підтвердили ураження 4932 російських військових. З них 3314 окупантів загинули, ще 1618 отримали поранення. У спецпідрозділі заявили про подальше підвищення ефективності бойової роботи та встановлення нових показників результативності.
Також ми писали, що перший корпус НГУ "Азов" у межах операції "Пекло-3" знищив російську нафтобазу на Донеччині та інфраструктуру її забезпечення. Окупанти намагалися захистити запаси пального маскуванням, засобами РЕБ і мобільними вогневими групами. Операцію провели спільно з 59-ю окремою штурмовою бригадою безпілотних систем.