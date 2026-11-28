Пожежа на об'єктах РФ в результатів ударів Сил оборони України та ракета "Фламінго". Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua; suspilne.media. Колаж: Новини.LIVE

У ніч проти 28 листопада українські військові уразили три об'єкти нафтової галузі Росії. Під удар потрапили нафтова станція "Самара", станція "Нурліно" в Башкортостані та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Усі ці об'єкти задіяні в забезпеченні російської збройної агресії проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Які нафтові об'єкти Росії уразили Сили оборони

У Самарській області, поблизу населеного пункту Просвет, уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара". У її резервуарному парку спалахнула пожежа.

Ця станція є одним із ключових вузлів компанії "Транснефть", де формують експортну суміш нафти Urals. Через неї проходить до половини російського нафтового експорту.

Ще один уражений об'єкт — лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нурліно" в Башкортостані. Вона розташована більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону та входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснефти". Станція забезпечує перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями.

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Також під удар потрапив Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Підприємство здатне переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. У районі об'єкта зафіксували вибухи та пожежу, масштаби завданих збитків уточнюються.

Які попередні ураження підтвердив Генштаб ЗСУ

Окремо в Генеральному штабі повідомили про підтверджені результати попередніх уражень російських нафтових об'єктів. Зокрема, йдеться про знищення резервуара РВС-20000 на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" 13 листопада.

Також підтверджено знищення п'яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за минулий тиждень підтвердили ураження 4932 російських військових. З них 3314 окупантів загинули, ще 1618 отримали поранення. У спецпідрозділі заявили про подальше підвищення ефективності бойової роботи та встановлення нових показників результативності.

Також ми писали, що перший корпус НГУ "Азов" у межах операції "Пекло-3" знищив російську нафтобазу на Донеччині та інфраструктуру її забезпечення. Окупанти намагалися захистити запаси пального маскуванням, засобами РЕБ і мобільними вогневими групами. Операцію провели спільно з 59-ю окремою штурмовою бригадою безпілотних систем.