Умеров і Кислиця вилетіли на переговори з Віткоффом

Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, де найближчим часом має відбутися зустріч із представниками команди Президента США Дональда Трампа. Перемовини стосуватимуться мирного плану, який зараз активно доопрацьовують між Вашингтоном та Києвом.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Українська делегація летить до США на переговори щодо мирного плану

Українська сторона направила до США секретаря РНБО Рустема Умерова та першого заступника голови МЗС Сергія Кислицю. Найближчим часом вони мають прибути до Флориди на переговори із спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. За даними джерела Bloomberg, зустріч буде присвячена уточненню деталей мирного плану, який активно обговорюється між сторонами.

Паралельно Віткофф готується до поїздки в Москву, запланованої на наступний тиждень, у межах зусиль Дональда Трампа щодо досягнення домовленостей про можливе мирне врегулювання війни. Додаткові запитання у суспільства виникли після публікації Bloomberg стенограми розмови Віткоффа з кремлівським чиновником, де обговорювалися поради щодо взаємодії з американським президентом.

Російський диктатор Володимир Путін напередодні заявив, що готовий вести війну доти, доки Київ не погодиться відмовитися від територій, на які він претендує. Але він не виключив використання пропозицій Трампа як основи для майбутнього документа мирного договору. Дональд Трамп, зі свого боку, повідомив, що за останні дні на шляху до погодження мирного плану був досягнутий значний прогрес.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку нового етапу перемовин зі США, оголосивши склад учасників, які долучаться до консультацій.

Раніше ми також інформували, що замість Андрія Єрмака, який подав у відставку, до США вирушить секретар РНБО Рустем Умєров.