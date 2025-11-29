Умеров и Кислица вылетели на переговоры с Виткоффом

Стив Уиткофф. Фото иллюстративное: Reuters

Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты, где в ближайшее время должна состояться встреча с представителями команды Президента США Дональда Трампа. Переговоры будут касаться мирного плана, который сейчас активно дорабатывают между Вашингтоном и Киевом.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Украинская делегация летит в США на переговоры по мирному плану

Украинская сторона направила в США секретаря СНБО Рустема Умерова и первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу. В ближайшее время они должны прибыть во Флориду на переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным источника Bloomberg, встреча будет посвящена уточнению деталей мирного плана, который активно обсуждается между сторонами.

Параллельно Уиткофф готовится к поездке в Москву, запланированной на следующую неделю, в рамках усилий Дональда Трампа по достижению договоренностей о возможном мирном урегулировании войны. Дополнительные вопросы у общества возникли после публикации Bloomberg стенограммы разговора Уиткоффа с кремлевским чиновником, где обсуждались советы по взаимодействию с американским президентом.

Российский диктатор Владимир Путин накануне заявил, что готов вести войну до тех пор, пока Киев не согласится отказаться от территорий, на которые он претендует. Но он не исключил использование предложений Трампа как основы для будущего документа мирного договора. Дональд Трамп, со своей стороны, сообщил, что за последние дни на пути к согласованию мирного плана был достигнут значительный прогресс.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объявил о подготовке нового этапа переговоров с США, объявив состав участников, которые присоединятся к консультациям.

Ранее мы также информировали, что вместо Андрея Ермака, который подал в отставку, в США отправится секретарь СНБО Рустем Умеров.