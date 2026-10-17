Роман Костенко та Галина Остаповець

Коли з'явиться перша українська балістика та якою буде зима — в бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів Роман Костенко, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Реактивні шахеди продовжують атакувати Київ, Київщину та інші українські міста майже цілодобово. Коли з’явиться протидія?

— Ми збиваємо реактивні дрони нашими наземними комплексами ППО, а також авіацією. Реактивні шахеди літають вище, швидше і звичайні перехоплювачі їх не наздоганяють. Потрібні інші перехоплювачі, але це теж не 100-відсоткове рішення. І загалом 100-відсоткового рішення не існує.

Проте ми рухаємось, ми не стоїмо на місці, і цю загрозу я переконаний, ми не дооцінили або пропустили. Це факт.

Мені щодня приходять звіти щодо збиття ворожих повітряних цілей і ми збиваємо майже 100% крилатих ракет, і майже 90-100% шахедів. Єдине, що залишилася, це балістика. Але тут у плані протидії ми повністю залежні від наших партнерів.

Проте теж працюємо в цьому напрямку. За всю свою історію Україна ніколи не виробляла балістичних ракет. У нас вони тільки ремонтувались. Лише дві країни у світі можуть це робити – США та РФ. І зараз ми пішли з нуля, десь копіюючи старі засоби, десь впроваджуючи нові технології, але йдемо по цьому напрямку.

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Антибалістична ракета — це не найближча перспектива. Найближчу зиму і, можливо, ще якийсь час, ми будемо залежати від наших партнерів. Тому потрібно шукати інші засоби впливу на російські балістичні носії. Шукати їх стартові майданчики і за допомогою наших засобів знищувати їх або не давати їм досить близько підходити до кордону.

Чому так складно знищити російські балістичні пускові?

— Для виходу на позицію, пуск, згортання та від'їзду комплексу Іскандер потрібно 5-7 хвилин. Ми бачимо не вихід на позицію, а вже фіксуємо пуск. Після пуску їм потрібно 3-4 хвилини, щоб зібратися і поїхати. За цей час на місце пусків може долетіти тільки балістична ракета. Ні крилата, ні дрон, якщо він не висить десь там поруч, не зможуть цього зробити. Тому коли у нас з'являться перші балістичні ракети — тоді ми зможемо їх відсунути подалі від кордону.

Навіть якби у нас були ракети "Атакамс", які нам до цього давали, хоча б на 150 або, а ще краще, на 300 кілометрів – ми би могли покращити ситуацію.

Коли ж з’явиться перша українська балістика?

— Ми розраховуємо, що перша ракета невеликої дальності, я не буду казати, якою, може полетіти вже взимку. Це досить складне виробництво і багато чого залежить від наших постачальників. Але вже готовий наш Сапсан, залишилось його лише масштабувати. Це класична українська ракета, по типу російського Іскандера.

Якою буде зима в Україні, адже помітно, що ворог накопичує балістику для ударів.

— У нас щороку складна зима. Основне наше завдання на зараз повністю знайти протидію реактивним шахедам. Але навіть балістикою і тими спроможностями, які у них є, росіяни не зможуть завдати нам якихось нищівних ударів. Знищити нашу економіку і весь наш енергетичний потенціал неможливо. В росіян немає стільки балістики.

Тому вони точково використовують її в основному на Київ, намагаючись тут щось знищити. Маємо зрозуміти, що за час війни росіяни випустили по нам, мабуть, уже до восьми тисяч різних ракет і не знищили нам повністю ні економіку, ні енергетику.

Якщо зараз ми знайдемо рішення проти реактивних шахедів, а це дуже важливо, ми піднімемо рівень нашої стійкості, і тоді у росіян залишиться балістика. Однією балістикою вони можуть створити загрозу одному-двом містам. До того ж всі Сили оборони шукають протидію і працюють по відсуненню та знищенню ударного потенціалу РФ.

Тому я не очікую, що ця зима буде складніша за попередню зиму.

І сказати, що росіяни щось накопичують – теж не скажу. Уламки балістичних ракет із червня, липня, травня. Це говорить не про накопичення, а про те, вони виробляють і б'ють по нас. Так, вони будуть намагатися робити по 2-3 масовані атаки на місяць, але це теж буде для них складним завданням.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, робота військового сервісу Starshield, який забезпечує супутниковий зв’язок Starlink, працює без обмежень.

За словами Володимира Зеленського, РФ навмисно посилила атаки на Україну після послаблення санкцій та появи спроб тиску на Київ.