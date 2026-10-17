Роман Костенко и Галина Остаповец

Когда появится первая украинская баллистика и какой будет зима — об этом в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Реактивные шахеды продолжают атаковать Киев, Киевскую область и другие украинские города практически круглосуточно. Когда начнется противодействие?

— Мы сбиваем реактивные дроны нашими наземными комплексами ПВО, а также авиацией. Реактивные шахеды летают выше, быстрее, и обычные перехватчики их не догоняют. Нужны другие перехватчики, но это тоже не 100-процентное решение. И вообще 100-процентного решения не существует. Однако мы движемся вперед, мы не стоим на месте, и я убежден, что мы не недооценили и не упустили эту угрозу. Это факт.

Мне ежедневно приходят отчеты о сбитии вражеских воздушных целей, и мы сбиваем почти 100% крылатых ракет и почти 90–100% шахедов. Единственное, что осталось, — это баллистика. Но здесь в плане противодействия мы полностью зависим от наших партнеров.

Тем не менее, мы также работаем в этом направлении. За всю свою историю Украина никогда не производила баллистических ракет. У нас их только ремонтировали. Лишь две страны в мире могут это делать — США и РФ. И сейчас мы начали с нуля, то копируя старые средства, то внедряя новые технологии, но движемся в этом направлении.

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Антибаллистическая ракета — это не ближайшая перспектива. Ближайшую зиму и, возможно, еще какое-то время мы будем зависеть от наших партнёров. Поэтому нужно искать другие средства воздействия на российские баллистические носители. Искать их стартовые площадки и с помощью наших средств уничтожать их или не давать им достаточно близко подходить к границе.

Почему так сложно уничтожить российские баллистические пусковые установки?

— Для выхода на позицию, запуска, сворачивания и отъезда комплекса Искандер требуется 5–7 минут. Мы видим не выход на позицию, а уже фиксируем запуск. После запуска им требуется 3–4 минуты, чтобы собраться и уехать. За это время к месту запуска может долететь только баллистическая ракета. Ни крылатая ракета, ни дрон, если он не висит где-то рядом, не смогут этого сделать. Поэтому когда у нас появятся первые баллистические ракеты — тогда мы сможем отодвинуть их подальше от границы.

Даже если бы у нас были ракеты Атакамс, которые нам раньше поставляли, хотя бы с дальностью 150 или, а еще лучше, 300 километров — мы бы смогли улучшить ситуацию.

Когда же появится первая украинская баллистическая ракета?

— Мы рассчитываем, что первая ракета небольшой дальности, я не буду говорить, какая именно, может полететь уже зимой. Это довольно сложное производство, и многое зависит от наших поставщиков. Но наш Сапсан уже готов, осталось только увеличить его размеры. Это классическая украинская ракета, по типу российского Искандера.

Какой будет зима в Украине, ведь заметно, что враг накапливает баллистическое оружие для ударов.

— У нас каждый год сложная зима. Наша главная задача на данный момент — полностью найти средства противодействия реактивным шахедам. Но даже с помощью баллистических ракет и тех возможностей, которые у них есть, россияне не смогут нанести нам каких-либо сокрушительных ударов. Уничтожить нашу экономику и весь наш энергетический потенциал невозможно. У россиян нет столько баллистических ракет.

Поэтому они точечно применяют ее в основном против Киева, пытаясь здесь что-то уничтожить. Надо понимать, что за время войны россияне выпустили по нам, пожалуй, уже до восьми тысяч различных ракет и не уничтожили нам полностью ни экономику, ни энергетику.

Если сейчас мы найдем решение против реактивных шахедов, а это очень важно, мы повысим уровень нашей устойчивости, и тогда у россиян останется только баллистика. Одной баллистикой они могут создать угрозу одному-двум городам. К тому же все Силы обороны ищут способы противодействия и работают над оттеснением и уничтожением ударного потенциала РФ.

Поэтому я не ожидаю, что эта зима будет сложнее, чем предыдущая.

И сказать, что россияне что-то накапливают, — тоже не скажу. Обломки баллистических ракет с июня, июля, мая. Это говорит не о накоплении, а о том, что они производят и бьют по нам. Да, они будут пытаться совершать по 2–3 массированных атаки в месяц, но это тоже будет для них сложной задачей.

Напомним, по данным Министерства обороны, военный сервис Starshield, обеспечивающий спутниковую связь Starlink, работает без ограничений.

По словам Владимира Зеленского, РФ намеренно усилила атаки на Украину после ослабления санкций и появления попыток давления на Киев.