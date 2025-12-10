Відео
Головна Новини дня Українку звинуватили в США у кібератаках за замовленням РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 18:08
Вікторія Дубранова постане перед судом у США
Хакерка за роботою. Ілюстративне фото: shutterstock

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 33-річній українці Вікторії Дубрановій. Її підозрюють в підтримці кібератак на критично важливу інфраструктуру на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Дубранову було екстрадовано до США на початку цього року. За словами американських правоохоронців, вона мала зв’язки з двома групами, що спонсоруються Москвою — CyberArmyofRussia_Reborn (CARR) та NoName057(16). В обох випадках Дубранова не визнала себе винною.

Група CARR була заснована та фінансується Головним управлінням розвідки Збройних сил РФ. За даними Мін’юсту США, вона взяла на себе відповідальність за сотні кібератак по всьому світу, включно з ударами по критичній інфраструктурі Сполучених Штатів. Серед відомих атак — злом м’ясопереробного заводу в Лос-Анджелесі, атакування виборчої інфраструктури США та веб-сайтів органів регулювання ядерної енергетики.

NoName057(16) є санкціонованим РФ проектом і теж відповідає за численні кібератаки. Жертвами цієї групи ставали державні та фінансові установи, а також критична інфраструктура, зокрема громадські залізниці та порти.

Якщо Дубранову визнають винною, їй загрожує до 27 років позбавлення волі. Держдепартамент США вже запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, пов’язаних із CARR та NoName.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що за першу половину 2025 року, на Україну було здійснено 3,8 млн кібератак. Як уточнили в Держспецзв'язку України, зазвичай це робота проросійських хакерських угруповань.

Також у червні NYT писало, що останнім часом Китай активізував хакерські атаки проти Росії. Зокрема, Пекін хоче отримати секретні дані з Москви.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
