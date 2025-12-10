Видео
Главная Новости дня Украинку обвинили в США в кибератаках по заказу РФ

Дата публикации 10 декабря 2025 18:08
Виктория Дубранова предстанет перед судом в США
Хакер за работой. Иллюстративное фото: shutterstock

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 33-летней украинке Виктории Дубрановой. Ее подозревают в поддержке кибератак на критически важную инфраструктуру по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дубранова была экстрадирована в США в начале этого года. По словам американских правоохранителей, она имела связи с двумя группами, спонсируемыми Москвой — CyberArmyofRussia_Reborn (CARR) и NoName057(16). В обоих случаях Дубранова не признала себя виновной.

Группа CARR была основана и финансируется Главным управлением разведки Вооруженных сил РФ. По данным Минюста США, она взяла на себя ответственность за сотни кибератак по всему миру, включая удары по критической инфраструктуре Соединенных Штатов. Среди известных атак — взлом мясоперерабатывающего завода в Лос-Анджелесе, атака избирательной инфраструктуры США и веб-сайтов органов регулирования ядерной энергетики.

NoName057(16) является санкционированным РФ проектом и тоже отвечает за многочисленные кибератаки. Жертвами этой группы становились государственные и финансовые учреждения, а также критическая инфраструктура, в частности общественные железные дороги и порты.

Если Дубранову признают виновной, ей грозит до 27 лет лишения свободы. Госдепартамент США уже предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с CARR и NoName.

Напомним, пару недель назад стало известно, что за первую половину 2025 года, на Украину было совершено 3,8 млн кибератак. Как уточнили в Госспецсвязи Украины, обычно это работа пророссийских хакерских группировок.

Также в июне NYT писало, что в последнее время Китай активизировал хакерские атаки против России. В частности, Пекин хочет получить секретные данные из Москвы.

