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В Госспецсвязи назвали количество кибератак за полгода

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 18:59
Кибератаки на Украину — сколько произошло за полгода
Хакер за компьютером. Иллюстративное фото: freepik

За первое полугодие 2025 года специалисты команды реагирования на киберинциденты обнаружили 3,8 млн кибератак на Украину. Обычно работа пророссийских хакерских группировок.

Об этом сообщил полковник Госспецсвязи Украины Тарас Дзюба в эфире Ранок.LIVE.

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Дзюба рассказал, что большинство атак — работа пророссийских хакерских группировок, в частности группировки "Армагеддон", связанной с ФСБ.

По словам специалиста, мишенями выступают государственные учреждения, правительственные системы и пользователи, которых атакуют фишинговыми письмами.

Полковник Госспецсвязи также высказался об информационных операциях России. По его словам, все нарративы можно проследить в выступлениях российского диктатора Владимира Путина.

"Общую тематику информационных операций озвучил Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Если проанализировать его выступление, то там все нарративы, по которым сейчас проводятся российские операции, четко прослеживаются. Первое — это доказывание его партнерам неэффективности санкций. Он всячески хочет показать, что несмотря на все ограничения РФ будет продолжать наращивать потенциал оборонной экономики", — отметил Дзюба.

Напомним, в мае хакеры из ГРУ РФ атаковали Великобританию. Они пытались нанести киберудар по западным логистическим структурам и технологическим компаниям.

Ранее мы сообщали, о кибератаке российских служб на портал War&Sanctions. ГУР ее успешно отразила.

кибератака хакеры Украина Госспецсвязи Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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