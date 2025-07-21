Кибератаки на Украину — сколько произошло за полгода

В Госспецсвязи назвали количество кибератак за полгода
За первое полугодие 2025 года специалисты команды реагирования на киберинциденты обнаружили 3,8 млн кибератак на Украину. Обычно работа пророссийских хакерских группировок.
Об этом сообщил полковник Госспецсвязи Украины Тарас Дзюба в эфире Ранок.LIVE.
Кибератаки на Украину за последние полгода
Дзюба рассказал, что большинство атак — работа пророссийских хакерских группировок, в частности группировки "Армагеддон", связанной с ФСБ.
По словам специалиста, мишенями выступают государственные учреждения, правительственные системы и пользователи, которых атакуют фишинговыми письмами.
Полковник Госспецсвязи также высказался об информационных операциях России. По его словам, все нарративы можно проследить в выступлениях российского диктатора Владимира Путина.
"Общую тематику информационных операций озвучил Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Если проанализировать его выступление, то там все нарративы, по которым сейчас проводятся российские операции, четко прослеживаются. Первое — это доказывание его партнерам неэффективности санкций. Он всячески хочет показать, что несмотря на все ограничения РФ будет продолжать наращивать потенциал оборонной экономики", — отметил Дзюба.
Напомним, в мае хакеры из ГРУ РФ атаковали Великобританию. Они пытались нанести киберудар по западным логистическим структурам и технологическим компаниям.
Ранее мы сообщали, о кибератаке российских служб на портал War&Sanctions. ГУР ее успешно отразила.
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