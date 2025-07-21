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Головна Новини дня У Держспецзв'язку назвали кількість кібератак за пів року

У Держспецзв'язку назвали кількість кібератак за пів року

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 18:59
Кібератаки на Україну — скільки відбулось за пів року
Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: freepik

За перше півріччя 2025 року фахівці команди реагування на кіберінциденти виявили 3,8 млн кібератак на Україну. Зазвичай це робота проросійських хакерських угруповань.

Про це повідомив полковник Держспецзв'язку України Тарас Дзюба в ефірі Ранок.LIVE

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Дзюба розповів, що більшість атак — робота проросійських хакерських угруповань, зокрема угруповання "Армагеддон", що пов’язане з ФСБ.

За словами фахівця, мішенями виступають державні установи, урядові системи та користувачі, яких атакують фішинговими листами.

Полковник Держспецзв'язку також висловився про інформаційні операції Росії. За його словами, усі наративи можна простежити у виступах російського диктатора Володимира Путіна.

"Загальну тематику інформаційних операцій озвучив Путін на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Якщо проаналізувати його виступ, то там всі наративи, за якими зараз проводяться російські операції, чітко простежуються. Перше — це доведення його партнерам неефективності санкцій. Він всіляко хоче показати, що попри усі обмеження РФ буде продовжувати нарощувати потенціал оборонної економіки", — зазначив Дзюба. 

Нагадаємо, у травні хакери з ГРУ РФ атакували Велику Британію. Вони намагались завдати кіберудару по західних логістичних структурах і технологічних компаніях.

Раніше ми повідомляли, про кібератаку російських служб на портал War&Sanctions. ГУР її успішно відбила.

кібератака хакери Україна Держспецзв'язку Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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