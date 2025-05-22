У Великій Британії розкрили подробиці атак хакерів з російського ГРУ, що хотіли завадити військовій допомозі Україні

Російський хакер. Ілюстративне фото: pexels.com

Спецпідрозділи з кібербезпеки Великої Британії разом із союзниками викрили атаку хакерів російського ГРУ. Вони намагались завдати кіберудару по західних логістичних структурах та технологічних компаніях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного центра з кібербезпеки Великої Британії.

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Як діяли російські хакери

Згідно зі звітом Центру, російська хакерська група APT 28, яка ще відома, як підрозділ 26165 в складі ГРУ РФ, проводила шкідливу кіберкампанію проти державних та приватних організацій починаючи з 2022 року.

Це включало атаки на організації, залучені в координації, транспортуванні та наданні підтримки Україні, а також на організації в оборонному секторі, ІТ-послугах, морському секторі, аеропортах, портах та системах управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО.

Хакери з APT 28, зміг отримати початковий доступ до мереж жертв, використовуючи комбінацію раніше розкритих методів, включаючи підбір облікових даних, фішинг та використання дозволів поштової скриньки Microsoft Exchange. Вони також встановлювали підключені до Інтернету камери на українських прикордонних пунктах та поблизу військових об'єктів для моніторингу та відстеження поставок допомоги в Україну.

"Ця зловмисна кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для організацій, на які спрямована ця кампанія, зокрема для тих, що беруть участь у наданні допомоги Україні. Ми наполегливо рекомендуємо організаціям ознайомитися з порадами щодо загроз та їх пом'якшення, щоб допомогти захистити свої мережі", — сказав директор з операцій NCSC Пол Чічестер.



NCSC вже склав план захисту та поділився ним із союзниками зі Сполучених Штатів, Німеччини, Чеської Республіки, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, про кібератаку російських служб на портал War&Sanctions. ГУР її успішно відбила.

Також ми інформували, що навесні сталася кібератака на Укрзалізницю. Жодний поїзд зупиняти не довелося.