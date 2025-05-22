В Великобритании раскрыли подробности атак хакеров из российского ГРУ, которые хотели помешать доставке военной помощи Украине

Хакеры из ГРУ РФ атаковали Великобританию — чего хотели добиться
Спецподразделения по кибербезопасности Великобритании вместе с союзниками разоблачили атаку хакеров российского ГРУ. Они пытались нанести киберудар по западным логистическим структурам и технологическим компаниям.
Об этом сообщается на официальном сайте Национального центра по кибербезопасности Великобритании.
Как действовали российские хакеры
Согласно отчету Центра, российская хакерская группа APT 28, которая еще известна, как подразделение 26165 в составе ГРУ РФ, проводила вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций начиная с 2022 года.
Это включало атаки на организации, вовлеченные в координации, транспортировке и оказании поддержки Украине, а также на организации в оборонном секторе, ИТ-услугах, морском секторе, аэропортах, портах и системах управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО.
Хакеры из APT 28, смог получить начальный доступ к сетям жертв, используя комбинацию ранее раскрытых методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange. Они также устанавливали подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных пунктах и вблизи военных объектов для мониторинга и отслеживания поставок помощи в Украину.
"Эта злонамеренная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, на которые направлена эта кампания, в частности для тех, которые участвуют в оказании помощи Украине. Мы настоятельно рекомендуем организациям ознакомиться с советами по угрозам и их смягчению, чтобы помочь защитить свои сети", — сказал директор по операциям NCSC Пол Чичестер.
NCSC уже составил план защиты и поделился им с союзниками из Соединенных Штатов, Германии, Чешской Республики, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов.
Ранее мы сообщали, о кибератаке российских служб на портал War&Sanctions. ГУР ее успешно отбила.
Также мы информировали, что весной произошла кибератака на Укрзализныцю. Ни один поезд останавливать не пришлось.
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