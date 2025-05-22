В Великобритании раскрыли подробности атак хакеров из российского ГРУ, которые хотели помешать доставке военной помощи Украине

Российский хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

Спецподразделения по кибербезопасности Великобритании вместе с союзниками разоблачили атаку хакеров российского ГРУ. Они пытались нанести киберудар по западным логистическим структурам и технологическим компаниям.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального центра по кибербезопасности Великобритании.

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Как действовали российские хакеры

Согласно отчету Центра, российская хакерская группа APT 28, которая еще известна, как подразделение 26165 в составе ГРУ РФ, проводила вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций начиная с 2022 года.

Это включало атаки на организации, вовлеченные в координации, транспортировке и оказании поддержки Украине, а также на организации в оборонном секторе, ИТ-услугах, морском секторе, аэропортах, портах и системах управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО.

Хакеры из APT 28, смог получить начальный доступ к сетям жертв, используя комбинацию ранее раскрытых методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange. Они также устанавливали подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных пунктах и вблизи военных объектов для мониторинга и отслеживания поставок помощи в Украину.

"Эта злонамеренная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, на которые направлена эта кампания, в частности для тех, которые участвуют в оказании помощи Украине. Мы настоятельно рекомендуем организациям ознакомиться с советами по угрозам и их смягчению, чтобы помочь защитить свои сети", — сказал директор по операциям NCSC Пол Чичестер.



NCSC уже составил план защиты и поделился им с союзниками из Соединенных Штатов, Германии, Чешской Республики, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов.

Ранее мы сообщали, о кибератаке российских служб на портал War&Sanctions. ГУР ее успешно отбила.

Также мы информировали, что весной произошла кибератака на Укрзализныцю. Ни один поезд останавливать не пришлось.