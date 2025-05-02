Нардеп вважає, що Україна надійно захищена від кібератак

Олександр Федієнко. Фото: ВРУ

Україна постійно зазнає кібератак, однак має від них надійний захист. Зокрема йдеться про допомогу від міжнародних партнерів.

Про це в четвер, 1 травня, в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат України Олександр Федієнко.

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Захист від кібератак

За словами народного обранця, у рамках міжнародної допомоги "Рамштайн" Україні замість озброєння пропонують і технологічну підтримку.

"Станом вже на сьогодні ми вибудували достатньо якісний, безпечний периметр безпеки для зберігання і нашої інформації, для функціонування інформаційно-комунікаційної системи", — заявив Федієнко.

Також він додав, що наразі Європа менш захищена від кібератак, ніж Україна.

Нагадаємо, 7 квітня сталася кібератака російських служб на портал War&Sanctions. ГУР її успішно відбила.

Також ми повідомляли, що наприкінці березня сталася кібератака на Укрзалізницю. Жодний поїзд зупиняти не довелося.