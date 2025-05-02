Нардеп вважає, що Україна надійно захищена від кібератак

В України є надійний кіберзахист, — нардеп пояснив, який
Україна постійно зазнає кібератак, однак має від них надійний захист. Зокрема йдеться про допомогу від міжнародних партнерів.
Про це в четвер, 1 травня, в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат України Олександр Федієнко.
Захист від кібератак
За словами народного обранця, у рамках міжнародної допомоги "Рамштайн" Україні замість озброєння пропонують і технологічну підтримку.
"Станом вже на сьогодні ми вибудували достатньо якісний, безпечний периметр безпеки для зберігання і нашої інформації, для функціонування інформаційно-комунікаційної системи", — заявив Федієнко.
Також він додав, що наразі Європа менш захищена від кібератак, ніж Україна.
Нагадаємо, 7 квітня сталася кібератака російських служб на портал War&Sanctions. ГУР її успішно відбила.
Також ми повідомляли, що наприкінці березня сталася кібератака на Укрзалізницю. Жодний поїзд зупиняти не довелося.
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