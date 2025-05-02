Нардеп считает, что Украина надежно защищена от кибератак

Александр Федиенко. Фото: ВРУ

Украина постоянно подвергается кибератакам, однако имеет от них надежную защиту. В частности речь идет о помощи от международных партнеров.

Об этом в четверг, 1 мая, в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко.

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Защита от кибератак

По словам народного избранника, в рамках международной помощи "Рамштайн" Украине вместо вооружения предлагают и технологическую поддержку.

"По состоянию уже на сегодня мы выстроили достаточно качественный, безопасный периметр безопасности для хранения и нашей информации, для функционирования информационно-коммуникационной системы", — заявил Федиенко.

Также он добавил, что сейчас Европа менее защищена от кибератак, чем Украина.

Напомним, 7 апреля произошла кибератака российских служб на портал War&Sanctions. ГУР ее успешно отбила.

Также мы сообщали, что в конце марта произошла кибератака на Укрзализныцю. Ни один поезд останавливать не пришлось.