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Хакеры Китая усилили атаки против России — что пытаются украсть

20 июня 2025 06:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Китай усилил хакерские атаки против РФ, чтобы похитить секретные данные о войне в Украине и новейших технологиях
Иллюстративное изображение китайского хакера. Фото: pexels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В последнее время Китай активизировал хакерские атаки против России, несмотря на якобы союзные отношения и "безграничное партнерство". Пекин действует исключительно в прагматических целях и желает поживиться секретными данными из Москвы.

Об этом пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что пока Россия бросает все силы на войну против Украины, с тыла ее атакует китайский партнер. Китайские хакеры нацелены на военные секреты и технологии оружия РФ. Для этого, по данным кибераналитиков, группировки, связанные с правительством Китая, неоднократно взламывали системы российских оборонных компаний и государственных учреждений.

Военные эксперты в Китае жалуются, что армии КНР не хватает реального боевого опыта, поэтому в Пекине рассматривают конфликт в Украине как шанс собрать информацию о современной военной тактике, западном вооружении и способах борьбы с ним.

Китай пытается получить доступ к знаниям и технологиям в оборонной сфере, а также собрать информацию об опыте, который Россия получает во время войны с Украиной, говорится в секретном документе ФСБ, с которым ознакомилась NYT. Китай в российском отчете называется "врагом".

Ранее мы сообщали, что киберспециалисты ГУР Минобороны Украины в течение трех дней атаковали критически важную инфраструктуру России. В результате несколько дней подряд наблюдались проблемы в работе сервисов налоговой службы, таможни и железной дороги.

Также в ГУР рассказали подробности о том, из чего собран новый российский дрон V2U. Выяснилось, что беспилотник содержит много иностранных компонентов.

Китай хакеры кибербезопасность кибервойна Россия
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