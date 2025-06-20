Китай посилив хакерські атаки проти РФ, щоб викрасти секретні дані про війну в Україні та новітні технології

Ілюстративне зображення китайського хакера. Фото: pexels.com

Останнім часом Китай активізував хакерські атаки проти Росії попри нібито союзні стосунки та "безмежне партнерство". Пекін діє виключно в прагматичних цілях і бажає поживитись секретними даними з Москви.

Про це пише The New York Times.

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Видання зазначає, що поки Росія кидає всі сили на війну проти України, з тилу її атакує китайський партнер. Китайські хакери націлені на військові секрети та технології зброї РФ. Для цього, за даними кібераналітиків, угруповання, пов'язані з урядом Китаю, неодноразово зламували системи російських оборонних компаній і державних установ.

Військові експерти в Китаї скаржаться, що армії КНР бракує реального бойового досвіду, тож у Пекіні розглядають конфлікт в Україні як шанс зібрати інформацію про сучасну військову тактику, західні озброєння та способи боротьби з ним.

Китай намагається отримати доступ до знань і технологій в оборонній сфері, а також зібрати інформацію про досвід, який Росія отримує під час війни з Україною, йдеться в секретному документі ФСБ, з яким ознайомилася NYT. Китай у російському звіті називається "ворогом".

Раніше ми повідомляли, що кіберфахівці ГУР Міноборони України упродовж трьох днів атакували критично важливу інфраструктуру Росії. В результаті кілька днів поспіль спостерігалися проблеми в роботі сервісів податкової служби, митниці та залізниці.

Також у ГУР розповіли подробиці про те, з чого зібраний новий російський дрон V2U. З'ясувалось, що безпілотник містить багато іноземних компонентів.