Кібератака ГУР паралізувала податкову, митницю і залізницю Росії

Російська залізниця. Фото: росЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України упродовж трьох днів, а саме з 10 по 12 червня, здійснили масштабну кібератаку на критично важливу інфраструктуру Росії. В результаті цього в Росії кілька днів поспіль спостерігалися проблеми в роботі сервісів податкової служби, митниці та залізниці.

Про це повідомили джерела в розвідці журналістам "Бабеля".

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Під прицілом українських хакерів опинились одразу кілька ключових систем Росії. У результаті атаки внутрішній документообіг російських податкових та митних органів було повністю паралізовано.

У відповідь Федеральна митна служба визнала факт DDoS-атаки, проте її замаскували повідомленням про "ускладнення в обміні інформацією з операторами зовнішньоекономічної діяльності".

Також атак зазнали російська національна система цифрового маркування "Честный знак", платформа електронного підпису "ГосКлюч" та один із найбільших розробників цифрових бухгалтерських сервісів — компанія "Контур".

Проблеми відчули й користувачі російської залізниці. Платформа "РЖД" та її мобільний додаток були атаковані хакерами, внаслідок чого громадяни РФ не мали змоги оформлювати квитки онлайн. Особливо відчутно велика кількість скарг надходила із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей.

У самій компанії підтвердили, що причиною збоїв стала масштабна DDoS-атака, порадивши пасажирам купувати квитки особисто в касах.

Офіційно ГУР поки не коментував операцію.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР попередили, що Кремль активно займається збільшенням свого впливу серед африканської еліти.

Також ГУР розповіло подробиці про те, з чого зібраний новий російський дрон V2U. Виявилось, що безпілотник містить багато іноземних компонентів.