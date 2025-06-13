Кибератака ГУР парализовала налоговую, таможню и железную дорогу России

Хакеры ГУР атаковали российскую железную дорогу и налоговую
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины в течение трех дней, а именно с 10 по 12 июня, осуществили масштабную кибератаку на критически важную инфраструктуру России. В результате этого в России несколько дней подряд наблюдались проблемы в работе сервисов налоговой службы, таможни и железной дороги.
Об этом сообщили источники в разведке журналистам "Бабеля".
Украинские хакеры ГУР успешно атаковали сервисы
Под прицелом украинских хакеров оказались сразу несколько ключевых систем России. В результате атаки внутренний документооборот российских налоговых и таможенных органов был полностью парализован.
В ответ Федеральная таможенная служба признала факт DDoS-атаки, однако, ее замаскировали сообщением о "осложнениях в обмене информацией с операторами внешнеэкономической деятельности".
Также атакам подверглись российская национальная система цифровой маркировки "Честный знак", платформа электронной подписи "ГосКлюч" и один из крупнейших разработчиков цифровых бухгалтерских сервисов — компания "Контур".
Проблемы почувствовали и пользователи российской железной дороги. Платформа "РЖД" и ее мобильное приложение были атакованы хакерами, в результате чего граждане РФ не могли оформлять билеты онлайн. Особенно ощутимо большое количество жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей.
В самой компании подтвердили, что причиной сбоев стала масштабная DDoS-атака, посоветовав пассажирам покупать билеты лично в кассах.
Официально ГУР пока не комментировал операцию.
Напомним, недавно в ГУР предупредили, что Кремль активно занимается увеличением своего влияния среди африканской элиты.
Также ГУР рассказало подробности о том, из чего собран новый российский дрон V2U. Оказалось, что беспилотник содержит много иностранных компонентов.
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