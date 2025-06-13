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Хакеры ГУР атаковали российскую железную дорогу и налоговую

13 июня 2025 11:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Кибератака ГУР парализовала налоговую, таможню и железную дорогу России
Российская железная дорога. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины в течение трех дней, а именно с 10 по 12 июня, осуществили масштабную кибератаку на критически важную инфраструктуру России. В результате этого в России несколько дней подряд наблюдались проблемы в работе сервисов налоговой службы, таможни и железной дороги.

Об этом сообщили источники в разведке журналистам "Бабеля".

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Под прицелом украинских хакеров оказались сразу несколько ключевых систем России. В результате атаки внутренний документооборот российских налоговых и таможенных органов был полностью парализован.

В ответ Федеральная таможенная служба признала факт DDoS-атаки, однако, ее замаскировали сообщением о "осложнениях в обмене информацией с операторами внешнеэкономической деятельности".

Также атакам подверглись российская национальная система цифровой маркировки "Честный знак", платформа электронной подписи "ГосКлюч" и один из крупнейших разработчиков цифровых бухгалтерских сервисов — компания "Контур".

Проблемы почувствовали и пользователи российской железной дороги. Платформа "РЖД" и ее мобильное приложение были атакованы хакерами, в результате чего граждане РФ не могли оформлять билеты онлайн. Особенно ощутимо большое количество жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей.

В самой компании подтвердили, что причиной сбоев стала масштабная DDoS-атака, посоветовав пассажирам покупать билеты лично в кассах.

Официально ГУР пока не комментировал операцию.

Напомним, недавно в ГУР предупредили, что Кремль активно занимается увеличением своего влияния среди африканской элиты.

Также ГУР рассказало подробности о том, из чего собран новый российский дрон V2U. Оказалось, что беспилотник содержит много иностранных компонентов.

разведка Налоговая служба хакеры ГУР железная дорога Россия
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