Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц. Фото: facebook.com/RepSpartz

Вікторія Спарц, американська конгресвумен українського походження від Республіканської партії, не змогла переобратися до Палати представників США за результатами виборів 3 листопада. У 5-му окрузі штату Індіана її переміг кандидат від Демократичної партії, сенатор штату Джей Ді Форд. Поразка завершила шестирічну роботу Спарц у Конгресі.

Про це свідчать результати голосування, передає Новини.LIVE.

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Хто переміг Вікторію Спарц на виборах у США

За даними підрахунку Washington Post, Джей Ді Форд набрав 51,7% голосів виборців. За Вікторію Спарц проголосували 48,3%. На момент публікації було підраховано 99% голосів.

Форд представляє Демократичну партію та є сенатором штату Індіана. Він отримав перемогу в окрузі, який традиційно підтримував республіканців. Зокрема, на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп випередив тут суперників приблизно на 17 відсоткових пунктів.

Що відомо про Вікторію Спарц

Вікторія Спарц народилася в місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, а згодом розпочала політичну кар'єру в штаті Індіана. У 2017–2020 роках була сенаторкою штату.

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У 2020 році Спарц перемогла на виборах до Палати представників США. Вона стала першою в історії Конгресу американською законодавицею, яка народилася в Україні.

Чому Вікторія Спарц критикувала Україну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році конгресвумен спочатку підтримувала Україну. Згодом вона почала критикувати президента Володимира Зеленського та американську військову допомогу Києву.

У квітні 2024 року Спарц проголосувала проти пакета допомоги Україні на суму близько 61 млрд доларів. Свою позицію вона пояснювала необхідністю посилити контроль за використанням американських коштів і визначити чіткішу стратегію підтримки України.

У квітні 2025 року політикиня також дала інтерв'ю британському виданню The Telegraph. У ньому вона назвала Україну за керівництва Зеленського "програною справою" та заявила, що для досягнення перемир'я Києву доведеться змиритися з тимчасовою втратою окупованих територій.

На ці слова відреагували в Україні. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив: "На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також звинуватив конгресвумен у повторенні кремлівських наративів.

Водночас Спарц підтримувала зусилля президента США Дональда Трампа щодо переговорів про припинення війни. Вона також критикувала підхід адміністрації Джо Байдена до російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за результатами проміжних виборів Демократична партія США здобула контроль над Сенатом, а також над Палатою представників. Таким чином, демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу. До голосування їх контролювали республіканці.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що після виборів у США Дональд Трамп більше зосередиться на завершенні російсько-української війни. За словами українського лідера, президент США має значний вплив на Володимира Путіна.