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Главная Новости дня Украинка Виктория Спарц проиграла выборы в Палату представителей США

Украинка Виктория Спарц проиграла выборы в Палату представителей США

Ua ru
4 ноября 2026 08:59
Политик украинского происхождения Виктория Спарц проиграла выборы в Конгресс США facebook.com/RepSpartz
Конгрессменка украинского происхождения Виктория Спартц. Фото: facebook.com/RepSpartz

Виктория Спарц, американская конгрессвумен украинского происхождения от Республиканской партии, не смогла переизбраться в Палату представителей США по итогам выборов 3 ноября. В 5-м округе штата Индиана её победил кандидат от Демократической партии, сенатор штата Джей Ди Форд. Это поражение положило конец шестилетней работе Спарц в Конгрессе.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает Новини.LIVE.

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Кто победил Викторию Спарц на выборах в США

По данным подсчёта Washington Post, Джей Ди Форд набрал 51,7% голосов избирателей. За Викторию Спарц проголосовали 48,3%. На момент публикации было подсчитано 99% голосов.

Форд представляет Демократическую партию и является сенатором от штата Индиана. Он одержал победу в округе, который традиционно поддерживал республиканцев. В частности, на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп опередил здесь соперников примерно на 17 процентных пунктов.

Что известно о Виктории Спарц

Виктория Спарц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году она переехала в США, а впоследствии начала политическую карьеру в штате Индиана. В 2017–2020 годах была сенатором штата.

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В 2020 году Спарц победила на выборах в Палату представителей США. Она стала первой в истории Конгресса американской законодательницей, родившейся в Украине.

Почему Виктория Спарц критиковала Украину

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году конгрессвумен сначала поддерживала Украину. Впоследствии она начала критиковать президента Владимира Зеленского и американскую военную помощь Киеву.

В апреле 2024 года Спарц проголосовала против пакета помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов. Свою позицию она объясняла необходимостью усилить контроль за использованием американских средств и определить более четкую стратегию поддержки Украины.

В апреле 2025 года политик также дала интервью британскому изданию The Telegraph. В нём она назвала Украину под руководством Зеленского "проигранным делом" и заявила, что для достижения перемирия Киеву придётся смириться с временной потерей оккупированных территорий.

На эти слова отреагировали в Украине. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил: "В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда будет украинской".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также обвинил конгрессвумен в повторении кремлевских нарративов.

В то же время Спарц поддерживала усилия президента США Дональда Трампа по переговорам о прекращении войны. Она также критиковала подход администрации Джо Байденак российско-украинской войне.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по итогам промежуточных выборов Демократическая партия США получила контроль над Сенатом, а также над Палатой представителей. Таким образом, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. До голосования их контролировали республиканцы.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что после выборов в США Дональд Трамп больше сосредоточится на завершении российско-украинской войны. По словам украинского лидера, президент США имеет значительное влияние на Владимира Путина.

США выборы украинцы Республиканская партия Палата представителей США Выборы в США 2026
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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