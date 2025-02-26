Дональд Трамп пояснив, навіщо Україні знадобляться миротворчі війська

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Україні будуть потрібні миротворці. Йдеться про західні миротворчі війська в "певній формі".

Як повідомляє Sky News, про це президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 25 лютого, під час розмови із журналістами в Білому домі.

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Коментуючи питання журналістів щодо засудження Росією розміщення миротворців із країн НАТО на території України, американський лідер зазначив, що йому говорили інше.

"Але миротворці в якомусь вигляді будуть потрібні, бо щось буде зроблено, що задовольнить усі сторони", — підсумував політик.

Нагадаємо, Трамп повідомив, коли завершиться війна між Росією та Україною. На його думку, це може статися скоро.

Раніше президент США пояснив, які переваги матиме Україна в разі підписання угоди про рідкісноземельні ресурси. Йдеться про грошову допомогу та військову техніку.