Дональд Трамп объяснил, зачем Украине понадобятся миротворческие войска

Украине понадобятся миротворцы — заявление Трампа
Украине будут нужны миротворцы. Речь идет о западных миротворческих войсках в "определенной форме".
Как сообщает Sky News, об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 25 февраля, во время разговора с журналистами в Белом доме.
Мнение Трампа о необходимости в миротворцах в Украине
Комментируя вопрос журналистов относительно осуждения Россией размещения миротворцев из стран НАТО на территории Украины, американский лидер отметил, что ему говорили другое.
"Но миротворцы в каком-то виде будут нужны, потому что что-то будет сделано, что удовлетворит все стороны", — подытожил политик.
Напомним, Трамп сообщил, когда завершится война между Россией и Украиной. По его мнению, это может произойти скоро.
Ранее президент США объяснил, какие преимущества будет иметь Украина в случае подписания соглашения о редкоземельных ресурсах. Речь идет о денежной помощи и военной технике.
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