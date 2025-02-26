Дональд Трамп объяснил, зачем Украине понадобятся миротворческие войска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Украине будут нужны миротворцы. Речь идет о западных миротворческих войсках в "определенной форме".

Как сообщает Sky News, об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 25 февраля, во время разговора с журналистами в Белом доме.

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Комментируя вопрос журналистов относительно осуждения Россией размещения миротворцев из стран НАТО на территории Украины, американский лидер отметил, что ему говорили другое.

"Но миротворцы в каком-то виде будут нужны, потому что что-то будет сделано, что удовлетворит все стороны", — подытожил политик.

Напомним, Трамп сообщил, когда завершится война между Россией и Украиной. По его мнению, это может произойти скоро.

Ранее президент США объяснил, какие преимущества будет иметь Украина в случае подписания соглашения о редкоземельных ресурсах. Речь идет о денежной помощи и военной технике.