Україні потрібні гарантії безпеки — Зеленський у річницю Будапешського меморандуму

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Сьогодні виповнюється рівно 30 років з того часу, як підписали Будапештський меморандум. Однак цей документ не працював так, як на те розраховувала Україна, натомість Росія порушила всі обіцянки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня.

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Україні потрібні безпекові гарантії

За словами глави держави, протягом десяти років війни в Україні Будапештський меморандум не працював ні дня. За словами Зеленського, у питанні безпеки важливі не обіцянки, а гарантії.

"Через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії. Тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий фундамент всередині країни", — заявив президент.

Одним з методів таких гарантій, за словами Зеленського, може бути зброя. Він переконаний, що це дозволить захиститись та стримати ворога.

"І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим людям, які все це забезпечують", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у 1994 році в Будапешті сталася історична подія. Україна, Велика Британія, Росія та США підписали Будапештський меморандум. Він мав гарантувати країні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї, однак обіцянки РФ безслідно зникли.

У МЗС заявили, що Україна не згодна на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО. Відповідну заяву оприлюднили напередодні 30 річниці підписання Будапештського меморандуму.