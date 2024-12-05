Украине нужны гарантии безопасности — Зеленский в годовщину Будапешского меморандума

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Сегодня исполняется ровно 30 лет с тех пор, как был подписан Будапештский меморандум. Однако этот документ не работал так, как на это рассчитывала Украина. Россия нарушила все обещания.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря.

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Украине нужны гарантии безопасности

По словам главы государства, в течение десяти лет войны на Украине Будапештский меморандум не работал ни дня. По словам Зеленского, в вопросе безопасности важны не обещания, а гарантии.

"Из-за этого каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны", — заявил президент.

Одним из методов таких гарантий, по словам Зеленского, может стать оружие. Он убежден, что это позволит защититься и сдержать врага.

"И единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности. Спасибо всем, кто помогает! Благодарю всех наших людей, которые все это обеспечивают", — сказал Зеленский.

Напомним, в 1994 году в Будапеште произошло историческое событие. Украина, Великобритания, Россия и США подписали Будапештский меморандум. Он должен обеспечить стране безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, однако обещания РФ бесследно исчезли.

В МИД заявили, что Украина не согласна ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО. Соответствующее заявление обнародовали накануне 30-й годовщины подписания Будапештского меморандума.