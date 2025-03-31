Нардепка пояснила, чому Україні важлива підтримка БРІКС

Народна депутатка Вікторія Гриб. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Вікторія Гриб вважає, що Україні потрібна підтримка союзу БРІКС. За її словами, у "мирному плані" країн йдеться про непорушність українських кордонів.

Про це Гриб сказала в ефірі Вечір.LIVE.

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Роль БРІКС для України

"Ми ж хочемо розраховувати на підтримку, яка буде потужна. Ми ж не хочемо просто, аби Україну використовували для захисту Європи. Тому що нас не вистачить, вибачте мені", — сказала Гриб.

За її словами, лунають заяви, що необхідно ще декілька років, аби Європа стала потужною, мала більше зброї та була підготовленою, однак Україна цей час може не витримати.

На думку депутатки, Україні варто дивитися й покладатися не лише на європейських партнерів, а продовжувати працювати зі США та іншими партнерами.

"Я ще раз повертаюся до питання країн БРІКС. Я вважаю, що їхня підтримка дуже потрібна для нас сьогодні. Якщо говорити що БРІКС працює лише для РФ, то я не знаю, як ми зможемо зупинити цю війну", — зазначила вона.

Гриб розповіла про нещодавню зустріч з представником посольства Бразилії, який зазначив, що у "мирному плані" КНР й інших країн БРІКС йдеться про підтримку принципів ООН й непорушність українських кордонів.

"І мені здається, це потужний сигнал й вони готові нам допомагати й з нами працювати", — підсумувала вона.

Що таке БРІКС та хто туди входить

БРІКС — це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. До союзу входять: Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південноафриканська республіка.

Нагадаємо, президент Фінляндії Олександр Стубб розповів про розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, американський лідер жалівся на зволікання Росією припинення вогню в Україні.

Крім того, війну в Україні з Трампом обговорив й британський прем'єр Кір Стармер.