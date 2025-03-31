Нардеп объяснила, почему Украине важна поддержка БРИКС

Народный депутат Виктория Гриб. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Виктория Гриб считает, что Украине нужна поддержка союза БРИКС. По ее словам, в "мирном плане" стран речь идет о нерушимости украинских границ.

Об этом Гриб сказала в эфире Вечір.LIVE.

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Роль БРИКС для Украины

"Мы же хотим рассчитывать на поддержку, которая будет мощная. Мы же не хотим просто, чтобы Украину использовали для защиты Европы. Потому что нас не хватит, извините меня", — сказала Гриб.

По ее словам, звучат заявления, что необходимо еще несколько лет, чтобы Европа стала мощной, имела больше оружия и была подготовленной, однако Украина это время может не выдержать.

По мнению депутата, Украине стоит смотреть и полагаться не только на европейских партнеров, а продолжать работать с США и другими партнерами.

"Я еще раз возвращаюсь к вопросу стран БРИКС. Я считаю, что их поддержка очень нужна для нас сегодня. Если говорить, что БРИКС работает только для РФ, то я не знаю, как мы сможем остановить эту войну", — отметила она.

Гриб рассказала о недавней встрече с представителем посольства Бразилии, который отметил, что в "мирном плане" КНР и других стран БРИКС говорится о поддержке принципов ООН и нерушимости украинских границ.

"И мне кажется, это мощный сигнал и они готовы нам помогать и с нами работать", — подытожила она.

Что такое БРИКС и кто туда входит

БРИКС — это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. В союз входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер жаловался на промедление Россией прекращения огня в Украине.

Кроме того, войну в Украине с Трампом обсудил и британский премьер Кир Стармер.