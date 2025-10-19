Відео
Україна
Україна знову перейде на "зимовий час" — коли переводити стрілки

Україна знову перейде на "зимовий час" — коли переводити стрілки

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 05:15
Оновлено: 05:29
Перехід на зимовий час в Україні у 2025 році - коли переводити стрілки
Переведення годинників. Ілюстративне фото: freepik

Уже наступного тижня, у ніч на 26 жовтня, Україна знову перейде з "літнього" на "зимовий час". Щорічне переведення досі зберігається, оскільки президент України Володимир Зеленський не підписав закон про скасування переведення годинників.

Про повідомляє Новини.LIVE

Коли переводити час у жовтні 2025 року

Як відомо, перехід на "зимовий час" завжди відбувається в останню неділю жовтня. Цього року такою буде 26 число. Таким чином, у ніч на 26 жовтня, о 4:00 за київським часом, українцям потрібно буде перевести стрілки на одну годину назад.

Нагадаємо, що перехід на "зимовий час" у 2024 році мав стати останнім в Україні. Зокрема, Верховна Рада в липні минулого року ухвалила в другому читанні законопроєкт про скасування переведення годинників.

Цей закон практично відразу підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, після чого документ надіслали Володимиру Зеленському. Однак він досі так і не підписав його.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
