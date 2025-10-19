Переход на зимнее время в Украине в 2025 году - когда переводить стрелки

Перевод часов. Иллюстративное фото: freepik

Уже на следующей неделе, в ночь на 26 октября, Украина вновь перейдет с "летнего" на "зимнее время". Ежегодный перевод до сих пор сохраняется, так как президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон об отмене перевода часов.

Об сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда переводить время в октябре 2025 года

Как известно, переход на "зимнее время" всегда происходит в последнее воскресенье октября. В этом году таковым будет 26 число. Таким образом, в ночь на 26 октября, в 4:00 по киевскому времени, украинцев нужно будет перевести стрелки на один час назад.

Напомним, что переход на "зимнее время" в 2024 году должен был стать последним в Украине. В частности, Верховная Рада в июле прошлого года приняла во втором чтении законопроект об отмене перевода часов.

Данный закон практически сразу подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего документ направили Владимиру Зеленскому. Однако он до сих пор так и не подписал его.

Отметим, недавно мы писали, как избавиться от стресса из-за перевода часов.

Также мы информировали, как подготовить свой организм в связи с переходом на "зимнее время".