Україна
Україна збирає термінове засідання ОБСЄ через обстріли РФ

Україна збирає термінове засідання ОБСЄ через обстріли РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 17:04
Україна збирає термінове засідання ОБСЄ через обстріли РФ
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Голова МЗС України Андрій Сибіга оголосив про проведення екстреного засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі на вимогу Києва. Це повʼязано із обстрілами із боку РФ та ігноруванням Москвою мирних ініціатив, які просуваються під егідою США.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у Telegram у вівторок, 13 січня.

Читайте також:
Україна збирає термінове засідання ОБСЄ через обстріли РФ - фото 1
Пост МЗС. Фото: скриншот

Україна скликає засідання ОБСЄ

Надзвичайні дебати в ОБСЄ заплановані на четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на Росію.

Міністр зазначив, що час проведення засідання приурочений до першого у 2026 році засідання Постійної ради ОБСЄ та презентації пріоритетів головування Ігнаціо Кассіса, що, за його словами, "чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом організації".

"Я закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ усвідомити загрозу та масштаб виклику, який становить найбільша й найдовша війна в Європі з часів Другої світової війни для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя", — додав Сибіга.

Нагадаємо, що раніше голова МЗС Андрій Сибіга на пресконференції з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде розповів про проблеми із енергетикою через постійні атаки окупантів.

Крім того, Україна із Норвегією обговорила можливість додаткової підтримки для посилення протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури. 

ОБСЄ Україна Європа війна в Україні енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
