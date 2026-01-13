Украина собирает срочное заседание ОБСЕ из-за обстрелов РФ

Андрей Сибига. Фото: МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о проведении экстренного заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по требованию Киева. Это связано с обстрелами со стороны РФ и игнорированием Москвой мирных инициатив, которые продвигаются под эгидой США.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Telegram во вторник, 13 января.

Реклама

Читайте также:

Пост МИДа. Фото: скриншот

Украина созывает заседание ОБСЕ

Чрезвычайные дебаты в ОБСЕ запланированы на четверг, 15 января, и станут очередным элементом международного давления на Россию.

Министр отметил, что время проведения заседания приурочено к первому в 2026 году заседанию Постоянного совета ОБСЕ и презентации приоритетов председательства Игнацио Кассиса, что, по его словам, "четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом организации".

"Я призываю все государства-участники ОБСЕ осознать угрозу и масштаб вызова, который представляет крупнейшая и самая длинная война в Европе со времен Второй мировой войны для самих понятий суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни", — добавил Сибига.

Напомним, что ранее глава МИД Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде рассказал о проблемах с энергетикой из-за постоянных атак оккупантов.

Кроме того, Украина с Норвегией обсудила возможность дополнительной поддержки для усиления противовоздушной обороны и защиты энергетической инфраструктуры.