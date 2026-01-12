Сибига рассказал о последствиях российских атак против Украины

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о ситуации в стране после российских атак. В частности, в результате ударов ограничены поставки электричества.

Об этом Андрей Сибига сообщил на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде в понедельник, 12 января, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Ситуация в Украине после российских обстрелов

Сейчас в Украине держатся сильные морозы. Сибига отметил, что после последствий российских ударов есть ограниченное снабжение света.

"А что в свою очередь это означает? Отсутствие тепла и воды. То есть эти последствия российского террора чувствует каждая украинская семья", — говорит он.

По его словам, правительство обеспечивает необходимые условия, чтобы минимизировать негативные последствия.

"Но если брать еще раз, то это отсутствие электричества, отсутствие света, отсутствие тепла и воды", — добавил Сибига.

Напомним, с официальным визитом в Украину прибыл глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

А на пресс-конференции Сибига рассказал, какую помощь объявила Норвегия для Украины. Он также поблагодарил министра за визит.