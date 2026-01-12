Сибіга розповів про наслідки російських атак проти України

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про ситуацію в країні після російських атак. Зокрема, внаслідок ударів обмежене постачання електрики.

Про це Андрій Сибіга повідомив на пресконференції з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде у понеділок, 12 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ситуація в Україні після російських обстрілів

Наразі в України тримаються сильні морози. Сибіга зазначив, що після наслідків російських ударів є обмежене постачання світла.

"А що своєю чергою це означає? Відсутність тепла та води. Тобто ці наслідки російського терору відчуває кожна українська сімʼя", — каже він.

За його словами, уряд забезпечує необхідні умови, аби мінімізувати негативні наслідки.

"Але якщо брати ще раз, то це відсутність електрики, відсутність світла, відсутність тепла та води", — додав Сибіга.

Нагадаємо, з офіційним візитом до України прибув очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

А на пресконференції Сибіга розповів, яку допомогу оголосила Норвегія для України. Він також подякував міністру за візит.