Масований обстріл України 16 жовтня — скільки дронів та ракет збито

У ніч на 16 жовтня російські війська здійснили масштабний комбінований удар по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти використали ракети повітряного і наземного базування та сотні безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, всього було зафіксовано 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет, з яких 28 балістичних, і 320 ударних дронів різних типів.

320 БпЛА типів Shahed і Гербера з напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел і Приморсько-Ахтарськ;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Рязанської області;

26 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23 з тимчасово окупованого Криму, Курської та Воронезької областей;

2 крилаті ракети "Іскандер-К" з Криму й Ростовської області;

7 авіаційних керованих ракет Х-59.

Основними напрямками атаки стали Полтавщина та Харківщина, де ворог намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури.

За попередніми даними, станом на 10:00 ранку збито або подавлено 288 повітряних цілей, зокрема 283 ударні дрони типів Shahed і Geran, а також 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Станом на ранок відомо про 14 підтверджених влучань ракет та 37 ударних дронів у 14 різних локаціях, а також про падіння уламків у ще двох місцях. Водночас 18 ракет залишаються "локаційно втраченими", інформація щодо них уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок російських атак в низці областей запровадили екстрені відключення світла.

Також поліція показала кадри наслідків атак Росії на Сумщину.

На російський масований обстріл України відреагував президент Володимир Зеленський.