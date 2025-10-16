Відео
Україна
Україна збила 288 повітряних цілей за ніч — скільки запускала РФ

Україна збила 288 повітряних цілей за ніч — скільки запускала РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:39
Масований обстріл України 16 жовтня — скільки дронів та ракет збито
Дрон у небі. Фото: REUTERS

У ніч на 16 жовтня російські війська здійснили масштабний комбінований удар по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти використали ракети повітряного і наземного базування та сотні безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 16 жовтня

За даними Повітряних Сил ЗСУ, всього було зафіксовано 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет, з яких 28 балістичних, і 320 ударних дронів різних типів.

  • 320 БпЛА типів Shahed і Гербера з напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел і Приморсько-Ахтарськ;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Рязанської області;
  • 26 балістичних ракет "Іскандер-М" і KN-23 з тимчасово окупованого Криму, Курської та Воронезької областей;
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" з Криму й Ростовської області;
  • 7 авіаційних керованих ракет Х-59.

Основними напрямками атаки стали Полтавщина та Харківщина, де ворог намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури. 

За попередніми даними, станом на 10:00 ранку збито або подавлено 288 повітряних цілей, зокрема 283 ударні дрони типів Shahed і Geran, а також 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Станом на ранок відомо про 14 підтверджених влучань ракет та 37 ударних дронів у 14 різних локаціях, а також про падіння уламків у ще двох місцях. Водночас 18 ракет залишаються "локаційно втраченими", інформація щодо них уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок російських атак в низці областей запровадили екстрені відключення світла.

Також поліція показала кадри наслідків атак Росії на Сумщину

На російський масований обстріл України відреагував президент Володимир Зеленський.

безпілотники обстріли ППО ракети дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
