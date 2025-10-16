Массированный обстрел Украины 16 октября — сколько дронов и ракет сбито

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 16 октября российские войска осуществили масштабный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты использовали ракеты воздушного и наземного базирования и сотни беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных Сил ВСУ, всего было зафиксировано 357 средств воздушного нападения — 37 ракет, из которых 28 баллистических, и 320 ударных дронов различных типов.

320 БпЛА типов Shahed и Гербера с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел и Приморско-Ахтарск;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской области;

26 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23 из временно оккупированного Крыма, Курской и Воронежской областей;

2 крылатые ракеты "Искандер-К" из Крыма и Ростовской области;

7 авиационных управляемых ракет Х-59.

Основными направлениями атаки стали Полтавщина и Харьковщина, где враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 утра сбито или подавлено 288 воздушных целей, в том числе 283 ударных дрона типов Shahed и Geran, а также 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Статистика. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на утро известно о 14 подтвержденных попаданиях ракет и 37 ударных дронов в 14 различных локациях, а также о падении обломков в еще двух местах. В то же время 18 ракет остаются "локально потерянными", информация о них уточняется.

Напомним, в результате российских атак в ряде областей ввели экстренные отключения света.

Также полиция показала кадры последствий атак России на Сумскую область.

На российский массированный обстрел Украины отреагировал президент Владимир Зеленский.