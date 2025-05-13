Україна завершила процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс та Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна завершила усі необхідні процедури для запуску роботи Американсько-Українського фонду відбудови. Вона передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook у вівторок, 13 травня.

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Свириденко зазначила, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед переговорною командою український лідер Володимир Зеленський.

"Адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну", — наголосила вона.

За її словами, це сигнал, що Україна на шляху до стратегічних інвестицій.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Богдан Кицак заявив, що інвестиційний фонд зі США повноцінно запрацює приблизно через чотири місяці.

А 13 травня Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який передбачає зміни до бюджетного кодексу для впровадження угоди щодо корисних копалин.

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