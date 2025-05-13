Украина завершила процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис и Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска работы Американско-Украинского фонда восстановления. Она передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Facebook во вторник, 13 мая.

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Свириденко отметила, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед переговорной командой украинский лидер Владимир Зеленский.

"Ведь имеем равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину", — подчеркнула она.

По ее словам, это сигнал, что Украина на пути к стратегическим инвестициям.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Богдан Кицак заявил, что инвестиционный фонд из США полноценно заработает примерно через четыре месяца.

А 13 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает изменения в бюджетный кодекс для внедрения соглашения по полезным ископаемым.

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