Візит африканських послів до окупованого Криму - Україна засудила цей крок

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило незаконний візит трьох африканських послів до тимчасово окупованого Криму. У період з 18 по 20 вересня на території півострова побували посли Буркіна-Фасо Арістід Тапсоба, Республіки Малі Сейду Каміссока та Республіки Нігер Ісса Абду Сідік.

Про це повідомляє МЗС України у понеділок, 22 вересня.

Пост МЗС. Фото: скриншот

Африканські дипломати відвідали Крим

У відомстві наголосили, що цей "візит" грубо порушив міжнародне право, суверенітет та територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема № 68/262, яка підтверджує невизнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Крім того, такі дії суперечать українському законодавству, яке регламентує порядок в’їзду на тимчасово окуповані території.

У МЗС підкреслили, що візит африканських дипломатів виглядає особливо цинічно на тлі офіційних зусиль їхніх країн із захисту власного суверенітету та територіальної цілісності.

Українська сторона розглядає поїздку як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства і наголосила, що Російська Федерація продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів у пропагандистських цілях, намагаючись створити враження міжнародної легітимізації окупованих територій.

МЗС також закликало послів усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь у кампанії з легітимізації колоніальних загарбань і зазначило, що Україна залишає за собою право реагувати на будь-які порушення свого суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили шляхи досягнення реального миру та зупинення бойових дій.

Крім того, український лідер заявляв, що після війни з Росією Україні треба звернути особливу увагу на військовий ринок Африки. Український ВПК здатен надати всі необхідні сучасні засоби оборони для цього континенту.