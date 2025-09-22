Видео
Главная Новости дня Украина осудила визит африканских послов в оккупированный Крым

Украина осудила визит африканских послов в оккупированный Крым

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:17
Визит африканских послов в оккупированный Крым - Украина осудила этот шаг
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконный визит трех африканских послов во временно оккупированный Крым. В период с 18 по 20 сентября на территории полуострова побывали послы Буркина-Фасо Аристид Тапсоба, Республики Мали Сейду Камиссока и Республики Нигер Исса Абду Сидик.

Об этом сообщает МИД Украины в понедельник, 22 сентября.

Пост МИД. Фото: скриншот

Африканские дипломаты посетили Крым

В ведомстве отметили, что этот "визит" грубо нарушил международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности № 68/262, которая подтверждает непризнание любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь. Кроме того, такие действия противоречат украинскому законодательству, которое регламентирует порядок въезда на временно оккупированные территории.

В МИД подчеркнули, что визит африканских дипломатов выглядит особенно цинично на фоне официальных усилий их стран по защите собственного суверенитета и территориальной целостности.

Украинская сторона рассматривает поездку как дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства и отметила, что Российская Федерация продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов в пропагандистских целях, пытаясь создать впечатление международной легитимизации оккупированных территорий.

МИД также призвал послов осознать, что своими действиями они фактически приняли участие в кампании по легитимизации колониальных захватов и отметил, что Украина оставляет за собой право реагировать на любые нарушения своего суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили пути достижения реального мира и остановки боевых действий.

Кроме того, украинский лидер заявлял, что после войны с Россией Украине надо обратить особое внимание на военный рынок Африки. Украинский ВПК способен предоставить все необходимые современные средства обороны для этого континента.

