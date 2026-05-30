Україна запропонувала Данії створити антибалістичний щит

Україна та Данія продовжують поглиблювати співпрацю в оборонній сфері. Серед ключових напрямів взаємодії — закупівля українських безпілотників, розвиток систем протиповітряної оборони, локалізація виробництва озброєння в Данії та підтримка української ракетної програми.

Співпраця Данії та України в оборонному виробництві

Очільник Міноборони Михайло Федоров провів розмову з його данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном, під час якої обговорили подальші кроки для посилення обороноздатності України та збереження ініціативи на полі бою. Особливу увагу приділили закупівлі для Сил оборони українських дронів, зокрема безпілотників-перехоплювачів.

Однією з головних тем стала так звана Данська модель підтримки оборонної промисловості. Цей механізм дозволяє міжнародним партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. Завдяки йому з 2024 року вдалося залучити близько 3 мільярдів доларів на виготовлення українського озброєння, включно з понад 200 тисячами безпілотників, тисячами засобів радіоелектронної боротьби та ракетними системами.

"Україна розраховує на подальше масштабування закупівель в межах Данської моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт та водночас інвестувати в українську оборонну промисловість", — йдеться у повідомленні.

Локалізація виробництва в Данії

Крім того, міністри обговорили можливість запуску нових виробничих потужностей у Данії для потреб українських військових. Така співпраця, за оцінкою сторін, буде взаємовигідною: Україна отримає додаткові ресурси для оборони, а Данія — доступ до технологій і рішень, які довели свою ефективність під час сучасної війни.

Окрему увагу приділили перспективам реалізації формату Drone Deal між двома країнами. Очікується, що він сприятиме швидшому обміну технологіями, розвитку спільних проєктів у сфері безпілотних систем та розширенню оборонного співробітництва.

Антибалістичний проєкт

Також під час цієї розмови йшлося про підтримку Данією масштабування виробництва українських ракет. Ще одним важливим напрямом стала підготовка антибалістичного проєкту та подальше посилення української системи ППО.

Українська сторона запропонувала Данії долучитися до цієї ініціативи, зокрема шляхом надання радарних систем, які можуть стати важливою частиною майбутнього комплексу захисту від балістичних загроз.

