Підсумки візиту Пісторіуса: нові домовленості України й Німеччини

Борис Пісторіус та Михайло Федоров. Фото: Міноборони

Україна та Німеччина запускають нову спільну програму розвитку оборонних технологій Brave Germany, яка має посилити інноваційний сектор і підтримати стартапи у сфері defense tech. Ініціатива стала частиною ширшого пакету домовленостей між країнами щодо зміцнення обороноздатності України та європейської безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Україна і Німеччина запустили проєкт Brave Germany

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо старту програми Brave Germany. Вона передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими оборонними технологіями.

Серед ключових напрямів програми — безпілотні технології, штучний інтелект, лазерні системи, нові рішення зв'язку, ракетні технології та інші критичні розробки.

"Ми покладаємося на перевірені спільні підприємства та їх створення між німецькими й українськими компаніями. І це стосується, зокрема, спільної розробки та виробництва безпілотників з різною дальністю польоту: від менш ніж 100 до 1500 кілометрів. Розробка далекобійних безпілотників має величезне значення для того, щоб бути здатними завдати удару у відповідь по російській військовій інфраструктурі. А якщо їх розгорнути масово, вони можуть успішно подолати й перевантажити протиповітряну оборону противника. Це та здатність, над якою ми також дуже інтенсивно працюємо в межах НАТО", — заявив під час зустрічі Пісторіус.

Федоров подякував Німеччині за системну підтримку України, наголосивши, що вона є найбільшим донором безпекової допомоги серед країн-партнерів. Окремо він відзначив постачання ракет до Patriot, фінансування дронів-перехоплювачів і участь у механізмах міжнародної оборонної підтримки.

"Хотів би подякувати за якісну підтримку ключових напрямів оборони нашої країни, насамперед ППО. Ідеться про закупівлю сотень ракет для систем Patriot, які також передавала й фінансувала Німеччина. Ми нещодавно підписали великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року почнемо отримувати ці ракети, і це для нас — безпрецедентний пакет допомоги", — сказав Федоров.

Михайло Федоров і Борис Пісторус. Фото: Міноборони

Також сторони обговорили розвиток спільних протибалістичних рішень, спрощення обміну даними між оборонними індустріями та масштабування виробництва сучасного озброєння.

Пісторус також висловився про підготовку українських військових у Німеччині. Він наголосив, що і після завершення війни Німеччина готова продовжувати програму заради безпеки Європи.

"До цього часу ми підготували в Німеччині майже 27 000 українських військовослужбовців. І продовжимо це робити надалі — після можливого припинення вогню. Це один із кількох елементів потенційних європейських гарантій безпеки", — сказав він.

Окрему увагу приділили ситуації на фронті та розвитку українських ударних технологій. За даними, які озвучила українська сторона, втрати російських військ у березні та квітні перевищували 35 тисяч осіб щомісяця.

"Останні місяці стали рекордними щодо того, як наші Сили оборони зупиняють ворога на полі бою. Ми бачимо позитивну тенденцію. Ми змогли знищити 55 000 росіян і в квітні, і в березні. Це також позитивна тенденція. Росія не зазнає успіхів у наступальних операціях. Вони дійсно виснажують росіян. Те саме відбувається з Deep Strike, тому що Україна повністю перехопила ініціативу в цьому напрямі", — заявив Федоров.

Під час зустрічі Україна представила партнерам свою стратегію оборони, яка включає домінування в повітрі, зупинку логістики противника та ураження його економічної інфраструктури. Також обговорювалися плани розвитку рішень на базі штучного інтелекту та реформа контрактної системи війська.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про намір Вашингтона скоротити американську військову присутність у Німеччині ще більше, ніж раніше повідомляв Пентагон. За словами Трампа, йдеться про виведення значно більшої кількості військових, ніж анонсовані раніше 5000 солдатів.