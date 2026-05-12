Итоги визита Писториуса: новые договоренности Украины и Германии

Борис Писториус и Михаил Федоров.

Украина и Германия запускают новую совместную программу развития оборонных технологий Brave Germany, которая должна усилить инновационный сектор и поддержать стартапы в сфере defense tech. Инициатива стала частью более широкого пакета договоренностей между странами по укреплению обороноспособности Украины и европейской безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях относительно старта программы Brave Germany. Она предусматривает грантовую поддержку украинских и немецких стартапов, которые работают над критически важными оборонными технологиями.

Среди ключевых направлений программы — беспилотные технологии, искусственный интеллект, лазерные системы, новые решения связи, ракетные технологии и другие критические разработки.

"Мы делаем ставку на проверенные совместные предприятия и их создание между немецкими и украинскими компаниями. И это касается, в частности, совместной разработки и производства беспилотных летательных аппаратов с различной дальностью полета: от менее 100 до 1500 километров. Разработка дальнобойных беспилотников имеет огромное значение для того, чтобы быть способными нанести ответный удар по российской военной инфраструктуре. А если их развернуть массово, они могут успешно преодолеть и перегрузить противовоздушную оборону противника. Это та способность, над которой мы также очень интенсивно работаем в рамках НАТО", — заявил во время встречи Писториус.

Федоров поблагодарил Германию за системную поддержку Украины, отметив, что она является крупнейшим донором помощи в сфере безопасности среди стран-партнеров. Отдельно он отметил поставки ракет к Patriot, финансирование дронов-перехватчиков и участие в механизмах международной оборонной поддержки.

"Хотел бы поблагодарить за качественную поддержку ключевых направлений обороны нашей страны, прежде всего ПВО. Речь идет о закупке сотен ракет для систем Patriot, которые также передавала и финансировала Германия. Мы недавно подписали большой контракт, и Германия начала его финансировать. В следующем году начнем получать эти ракеты, и это для нас — беспрецедентный пакет помощи", — сказал Федоров.

Михаил Федоров и Борис Писторус.

Также стороны обсудили развитие совместных противобаллистических решений, упрощение обмена данными между оборонными индустриями и масштабирование производства современного вооружения.

Писторус также высказался о подготовке украинских военных в Германии. Он подчеркнул, что и после окончания войны Германия готова продолжать программу в интересах безопасности Европы.

"К настоящему моменту мы подготовили в Германии почти 27 000 украинских военнослужащих. И будем продолжать это делать в дальнейшем — после возможного прекращения огня. Это один из нескольких элементов потенциальных европейских гарантий безопасности", — сказал он.

Отдельное внимание уделили ситуации на фронте и развитию украинских ударных технологий. По данным, которые озвучила украинская сторона, потери российских войск в марте и апреле превышали 35 тысяч человек ежемесячно.

"Последние месяцы стали рекордными по тому, как наши Силы обороны останавливают врага на поле боя. Мы видим положительную тенденцию. Мы смогли уничтожить 55 000 россиян и в апреле, и в марте. Это также положительная тенденция. Россия не претерпевает успехов в наступательных операциях. Они действительно истощают россиян. То же самое происходит с Deep Strike, потому что Украина полностью перехватила инициативу в этом направлении", — заявил Федоров.

Во время встречи Украина представила партнерам свою стратегию обороны, которая включает доминирование в воздухе, остановку логистики противника и поражение его экономической инфраструктуры. Также обсуждались планы развития решений на базе искусственного интеллекта и реформа контрактной системы войска.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона сократить американское военное присутствие в Германии еще больше, чем ранее сообщал Пентагон. По словам Трампа, речь идет о выводе значительно большего количества военных, чем анонсированные ранее 5000 солдат.