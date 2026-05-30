Украина предложила Дании создать антибаллистический щит

Михаил Федоров. Фото: Минобороны

Украина и Дания продолжают углублять сотрудничество в оборонной сфере. Среди ключевых направлений взаимодействия — закупка украинских беспилотников, развитие систем противовоздушной обороны, локализация производства вооружения в Дании и поддержка украинской ракетной программы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министертсво обороны Украины.

Сотрудничество Дании и Украины в оборонном производстве

Глава Минобороны Михаил Федоров провел разговор с его датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном, во время которого обсудили дальнейшие шаги для усиления обороноспособности Украины и сохранения инициативы на поле боя. Особое внимание уделили закупке для Сил обороны украинских дронов, в частности беспилотников-перехватчиков.

Одной из главных тем стала так называемая Датская модель поддержки оборонной промышленности. Этот механизм позволяет международным партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине. Благодаря ему с 2024 года удалось привлечь около 3 миллиардов долларов на изготовление украинского вооружения, включая более 200 тысяч беспилотников, тысячи средств радиоэлектронной борьбы и ракетные системы.

"Украина рассчитывает на дальнейшее масштабирование закупок в рамках Датской модели, что позволит быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать в украинскую оборонную промышленность", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Локализация производства в Дании

Кроме того, министры обсудили возможность запуска новых производственных мощностей в Дании для нужд украинских военных. Такое сотрудничество, по оценке сторон, будет взаимовыгодным: Украина получит дополнительные ресурсы для обороны, а Дания — доступ к технологиям и решениям, которые доказали свою эффективность во время современной войны.

Отдельное внимание уделили перспективам реализации формата Drone Deal между двумя странами. Ожидается, что он будет способствовать более быстрому обмену технологиями, развитию совместных проектов в сфере беспилотных систем и расширению оборонного сотрудничества.

Антибаллистический проект

Также во время этого разговора речь шла о поддержке Данией масштабирования производства украинских ракет. Еще одним важным направлением стала подготовка антибаллистического проекта и дальнейшее усиление украинской системы ПВО.

Украинская сторона предложила Дании присоединиться к этой инициативе, в частности путем предоставления радарных систем, которые могут стать важной частью будущего комплекса защиты от баллистических угроз.

Как писали Новини.LIVE, ранее Михаил Федоров сообщал, что Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами". Государство хочет оперативно наладить его серийное производство.

Кроме того, Украина и Германия запускают новую совместную программу развития оборонных технологий Brave Germany. Она должна усилить инновационный сектор и поддержать стартапы в сфере defense tech.