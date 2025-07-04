Маркарова заявила про потребу в ППО - що відомо

Оксана Маркарова. Фото: Львівська політехніка

У п'ятницю, 4 липня, у США святкують День незалежності. Однак, попри святкову атмосферу, посол України у США Оксана Маркарова наголосила на важливості постійної присутності України у міжнародному дискурсі, особливо у контексті останніх ракетних атак на Київ.

Про це вона повідомила в ефірі програми Вечір.LIVE.

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Дипломатка звернула увагу, що День Незалежності США — не лише нагода для привітань, а й можливість ще раз привернути увагу до війни, яку веде Росія проти України.

"Ми приходимо у цей день, щоб не тільки привітати американців зі святом, а й нагадати, що боротьба України триває. Після таких трагічних подій, як сьогоднішній масований обстріл Києва, нам як ніколи потрібна підтримка, зокрема посилення систем ППО від США", — зазначила Маркарова.

Вона також підкреслила, що українсько-американське партнерство ґрунтується не лише на політичних домовленостях, а й на спільних цінностях: свободі, гідності, праві на самовизначення.

"Між нашими країнами існує глибокий зв’язок. Попри будь-які суперечки чи складнощі, ми єдині у розумінні того, за що боремось. І ми не маємо іншого вибору, окрім як разом продовжувати цю боротьбу до перемоги України", — додала вона.

Нагадаємо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді "Мадяр" наголосив на критичній важливості перенесення виробництва дронів. За його словами, релокація підприємств, що виготовляють безпілотники, набуває особливої актуальності через посилення загрози з боку Росії, яка дедалі активніше застосовує ударні дрони типу "шахед" і постійно вдосконалює їх.

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий крок у зміцненні обороноздатності країни. Він заявив, що вже цього року планується виробити сотні тисяч безпілотних літальних апаратів завдяки новому спільному виробництву з партнерами із США.