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Головна Новини дня Мадяр попередив, що РФ запускатиме понад 1000 дронів за добу

Мадяр попередив, що РФ запускатиме понад 1000 дронів за добу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:42
РФ запускатиме понад 1000 дронів за добу - Мадяр
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Мадяр. Фото: Facebook Роберт Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді "Мадяр" звернув увагу на важливу та актуальну тенденцію — релокацію виробництва безпілотників. За його словами, цей процес стає надзвичайно актуальним на тлі зростаючої загрози масового застосування іранських дронів-камікадзе типу "шахед" з боку Росії.

Про це Мадяр написав у Telegram у п'ятницю, 4 липня.

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Пост Мадяра. Фото: ск

РФ буде запускати понад 1000 дронів за добу

Мадяр наголосив, що в умовах стрімкої модернізації та здешевлення цих апаратів Україна не завжди зможе оперативно реагувати на всі варіанти їх удосконалення. Він не виключає, що в перспективі Росія зможе запускати до 1000 дронів щодоби або навіть більше.

"Це не залякування. Це холодний аналіз розвідданих. Необхідно увімкнути клепку — негайно і всім, хто працює у цій сфері", — закликав Мадяр.

Щодо заходів протидії "шахедам", він утримався від подробиць, посилаючись на вже озвучені офіційні дані.

Втім, він запевнив, що Україна працює над цим напрямом. 

"Ми в темі", — підсумував військовий.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий крок у зміцненні обороноздатності країни. Він заявив, що вже цього року планується виробити сотні тисяч безпілотних літальних апаратів завдяки новому спільному виробництву з партнерами із США.

Капітан 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Зайченко заявив, що Україна зараз переживає гостру нестачу критичних ресурсів для ефективного захисту від повітряних атак ворога. 

ЗСУ дрони війна в Україні Росія безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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