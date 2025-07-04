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Главная Новости дня Мадяр заявил, что РФ будет запускать более 1000 дронов в сутки

Мадяр заявил, что РФ будет запускать более 1000 дронов в сутки

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 19:42
РФ будет запускать более 1000 дронов в сутки - Мадьяр
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Мадяр. Фото: Facebook Роберт Бровди

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди "Мадяр" обратил внимание на важную и актуальную тенденцию — релокацию производств беспилотников. По его словам, этот процесс становится чрезвычайно актуальным на фоне растущей угрозы массового применения иранских дронов-камикадзе типа "шахед" со стороны России.

Об этом Мадьяр написал в Telegram в пятницу, 4 июля.

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Пост Мадяра. Фото: ск

РФ будет запускать более 1000 дронов в сутки

Мадяр подчеркнул, что в условиях стремительной модернизации и удешевления этих аппаратов Украина не всегда сможет оперативно реагировать на все варианты их усовершенствования. Он не исключает, что в перспективе Россия сможет запускать до 1000 дронов ежесуточно или даже больше.

"Это не запугивание. Это холодный анализ разведданных. Необходимо включить клепку — немедленно и всем, кто работает в этой сфере", — призвал Мадяр.

Относительно мер противодействия "шахедам", он воздержался от подробностей, ссылаясь на уже озвученные официальные данные.

Впрочем, он заверил, что Украина работает над этим направлением.

"Мы в теме", — подытожил военный.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важный шаг в укреплении обороноспособности страны. Он заявил, что уже в этом году планируется произвести сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов благодаря новому совместному производству с партнерами из США.

Капитан 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Зайченко заявил, что Украина сейчас переживает острую нехватку критических ресурсов для эффективной защиты от воздушных атак врага.

ВСУ дроны война в Украине Россия беспилотник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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