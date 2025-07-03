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Наше ППО посилять сотні тисяч дронів-перехоплювачів — Зеленський

Ua en ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:55
Зеленський заявив про посилення ППО завдяки виробництву дронів-перехоплювачів
Українська влада під час підписання договору з оборони із США. Фото: Офіс Президента

У четвер, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий крок у зміцненні обороноздатності країни. Він заявив, що вже цього року планується виробити сотні тисяч безпілотних літальних апаратів завдяки новому спільному виробництву з партнерами із США.

Про це український лідер повідомив журналістам під час свого візиту до Данії.

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"Сьогодні ми підписуємо документ про ко-продакшн між Україною та США", — сказав Зеленський.

За словами президента, головний компонент цієї співпраці — дрони-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність на полі бою в Україні.

"Ми тестували їх у кількох компаніях, і тепер підписали серйозний контракт. Дуже розраховуємо на можливість збивати "шахеди" у великій кількості", — додав він.

Крім того, президент додав, що завдяки цьому договору деякі українські підприємства отримають доступ до передових технологій американських партнерів, що значно прискорить масштабування виробництва дронів. 

Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії. 

Пізніше Володимир Зеленський оголосив про укладення важливої оборонної угоди зі Сполученими Штатами.

Володимир Зеленський США ППО дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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