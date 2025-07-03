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Главная Новости дня Наше ПВО усилят сотни тысяч дронов-перехватчиков — Зеленский

Наше ПВО усилят сотни тысяч дронов-перехватчиков — Зеленский

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Дата публикации 3 июля 2025 15:55
Зеленский заявил об усилении ПВО благодаря производству дронов-перехватчиков
Украинские власти во время подписания договора по обороне с США. Фото: Офис Президента

В четверг, 3 июля, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важный шаг в укреплении обороноспособности страны. Он заявил, что уже в этом году планируется произвести сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов благодаря новому совместному производству с партнерами из США.

Об этом украинский лидер сообщил журналистам во время своего визита в Данию.

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"Сегодня мы подписываем документ о ко-продакшн между Украиной и США", — сказал Зеленский.

По словам президента, главный компонент этого сотрудничества — дроны-перехватчики, которые уже доказали свою эффективность на поле боя в Украине.

"Мы тестировали их в нескольких компаниях и теперь подписали серьезный контракт. Очень рассчитываем на возможность сбивать "шахеды" в большом количестве", — добавил он.

Кроме того, президент добавил, что благодаря этому договору некоторые украинские предприятия получат доступ к передовым технологиям американских партнеров, что значительно ускорит масштабирование производства дронов.

Напомним, что сегодня, 3 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию.

Позже Владимир Зеленский объявил о заключении важного оборонного соглашения с Соединенными Штатами.

Владимир Зеленский США ПВО дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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