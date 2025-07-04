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Главная Новости дня Киев остается в поле зрения США — Маркарова о потребности в ПВО

Киев остается в поле зрения США — Маркарова о потребности в ПВО

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 20:55
Маркарова заявила о потребности в ПВО - что известно
Оксана Маркарова. Фото: Львовская политехника

В пятницу, 4 июля, в США празднуют День независимости. Однако, несмотря на праздничную атмосферу, посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула важность постоянного присутствия Украины в международном дискурсе, особенно в контексте последних ракетных атак на Киев.

Об этом она сообщила в эфире программы Вечір.LIVE.

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Дипломат обратила внимание, что День Независимости США — не только повод для поздравлений, но и возможность еще раз привлечь внимание к войне, которую ведет Россия против Украины.

"Мы приходим в этот день, чтобы не только поздравить американцев с праздником, но и напомнить, что борьба Украины продолжается. После таких трагических событий, как сегодняшний массированный обстрел Киева, нам как никогда нужна поддержка, в частности усиление систем ПВО от США", — отметила Маркарова.

Она также подчеркнула, что украинско-американское партнерство основывается не только на политических договоренностях, но и на общих ценностях: свободе, достоинстве, праве на самоопределение.

"Между нашими странами существует глубокая связь. Несмотря на любые споры или сложности, мы едины в понимании того, за что боремся. И мы не имеем другого выбора, кроме как вместе продолжать эту борьбу до победы Украины", — добавила она.

Напомним, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди "Мадяр" отметил критическую важность переноса производства дронов. По его словам, релокация предприятий, производящих беспилотники, приобретает особую актуальность из-за усиления угрозы со стороны России, которая все активнее применяет ударные дроны типа "шахед" и постоянно совершенствует их.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важный шаг в укреплении обороноспособности страны. Он заявил, что уже в этом году планируется произвести сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов благодаря новому совместному производству с партнерами из США.

США ВСУ ПВО война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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