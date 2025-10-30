У Гавані більше не працює посольство України — у МЗС пояснили причини

Посольство України на Кубі. Ілюстративне фото: МЗС України

Україна закрила своє посольство у Гавані та оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Кубою. Крім того, Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про "необхідність припинення американської блокади Куби".

Про це заявило у Телеграм МЗС України.

За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, ці заходи спрямовані проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на "масовий заклик кубинських громадян до російської армії".

"Сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН про "необхідність припинення американської блокади Куби", — додав міністр.

Голосування за припинення блокади Куби збоку США. Фото: МЗС України

Раніше Reuters поширив внутрішню телеграму Держдепартаменту США, в якій йшлося про участь від 1 до 5 тисяч кубинців у боях проти України.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії й має бути засуджене найрішучішим чином", — заявили у МЗС України.

Контекст щодо блокади: Економічну блокаду Куби США запровадили у 1961 році. Причини: зближення із Радянським Союзом, націоналізація американської власності та підтримка комуністичного режиму.

Тоді ж США розірвали дипломатичні відносини з республікою. Через 53 роки, наприкінці 2014 року, Вашингтон та Гавана повідомили про початок відновлення діалогу. Після приходу до влади Дональд Трамп скасовував заходи своїх попередників-демократів і посилював рестрикції.

Раніше МЗС Куби категорично заперечила будь-яку участь своїх військових у війні Росії проти України. У відомстві заявили, що уряд не має стосунку до громадян, які могли воювати за власною ініціативою.

Також повідомлялось, що з моменту повернення на посаду Дональд Трамп посилив політику щодо Гавани — повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, запровадив додаткові обмеження у фінансовій та туристичній сферах.