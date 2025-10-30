Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна закриває посольство на Кубі — Сибіга назвав причини

Україна закриває посольство на Кубі — Сибіга назвав причини

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:57
Оновлено: 06:51
У Гавані більше не працює посольство України — у МЗС пояснили причини
Посольство України на Кубі. Ілюстративне фото: МЗС України

Україна закрила своє посольство у Гавані та оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Кубою. Крім того, Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про "необхідність припинення американської блокади Куби".

Про це заявило у Телеграм МЗС України.

Реклама
Читайте також:

В чому причини закриття посольства України в Гавані

За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, ці заходи спрямовані проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на "масовий заклик кубинських громадян до російської армії".

"Сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН про "необхідність припинення американської блокади Куби", — додав міністр.

Україна закриває посольство на Кубі — Сибіга назвав причини - фото 1
Голосування за припинення блокади Куби збоку США. Фото: МЗС України

Раніше Reuters поширив внутрішню телеграму Держдепартаменту США, в якій йшлося про участь від 1 до 5 тисяч кубинців у боях проти України.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії й має бути засуджене найрішучішим чином", — заявили у МЗС України.

Контекст щодо блокади: Економічну блокаду Куби США запровадили у 1961 році. Причини: зближення із Радянським Союзом, націоналізація американської власності та підтримка комуністичного режиму.

Тоді ж США розірвали дипломатичні відносини з республікою. Через 53 роки, наприкінці 2014 року, Вашингтон та Гавана повідомили про початок відновлення діалогу. Після приходу до влади Дональд Трамп скасовував заходи своїх попередників-демократів і посилював рестрикції.

Раніше МЗС Куби категорично заперечила будь-яку участь своїх військових у війні Росії проти України. У відомстві заявили, що уряд не має стосунку до громадян, які могли воювати за власною ініціативою.

Також повідомлялось, що з моменту повернення на посаду Дональд Трамп посилив політику щодо Гавани — повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, запровадив додаткові обмеження у фінансовій та туристичній сферах.

МЗС Андрій Сибіга Куба війна в Україні посольство
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації